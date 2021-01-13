Нардепи 26 січня зберуться на перше засідання в 2021 році.

У Верховній Раді 26 січня заслухають прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з питання тарифів на житлово-комунальні послуги.

Про це лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Телеграм-каналі.

"Перший пленарний день (26 січня) нового року почнеться із заслуховування прем'єра з питань тарифів", - написав він.

Читайте такожКабмін пропонує ввести для населення фіксовану ціну на газ

Железняк додав, що на нараді за участю керівництва парламенту та лідерів фракцій Шмигаль повідомив про рішення щодо ціни на газ з лютого на період карантину. Він сказав, що уряд сподівається на підтримку Міжнародного валютного фонду у цьому питанні. "Буде Вітренко вести сьогодні переговори. Подивимося, чим закінчиться", - повідомив Железняк. Він також зазначив, що Кабмін просить парламент ухвалити законопроект "про малі облгази".

Железняк також зауважив, що "різні креативні варіанти, які звучали – позачергове засідання Ради або прийняття постанов Ради про зниження тарифів, не розглядаються".

Зростання тарифів на комуналку в Україні

З 1 січня в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 рази.

З початку січня в низці регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново вирішити питання з тарифами на газ для населення.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автори: Юрій Годован, Надя Пришляк