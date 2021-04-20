Голова МОЗ закликав усіх дотримуватися карантину, незважаючи на статус і місце роботи.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав українців не нехтувати карантинними обмеженнями для відзначення свят.

Читайте такожЗаборонений салют та приїзд поліції: ЗМІ показали, як пройшла вечірка Тищенка (відео)Про це він сказав на брифінгу. «Мені здається, що ми всі повинні, незважаючи на свій статус і те, де ми працюємо, дотримуватися цих правил заради нашого здоров’я і життя. Я вважаю, що повністю неприпустимо, коли заради, я не знаю, святкування дня народження люди нехтують цими правилами, коли підпільно починають працювати ресторани або інші заклади саме для того, щоб зробити собі приємно», – заявив він.

Степанов звернувся до «людей, які замислюються це робити або роблять», нагадавши, що масові зібрання можуть призвести до захворювання присутніх і наразити їхнє здоров’я і життя на небезпеку.

«Просто задумайтеся про це, коли в майбутньому будете планувати такі речі. Ковід не обирає за соціальним статусом, або ти політик, або водій, наприклад. Для ковіду немає жодної різниці, він абсолютно однаково вражає кожен організм. Тому не нехтуйте цими правилами», – закликав міністр.

Між тим, Степанов не назвав конкретних прикладів таких порушень, передає радіо Свобода. Але його заява послідувала після того, як ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко 18 квітня влаштував закриту вечірку.

Вечірка Миколи Тищенка

Заступник голови фракції «Слуга народу» Микола Тищенко 18 квітня влаштував закриту вечірку у Fairmont Grand Hotel Kyiv на честь дня народження своєї дружини. Вечірка проводилася попри суворі карантинні обмеження, які діють у Києві у зв’язку з перебуванням міста у «червоній зоні» епідемічної небезпеки.

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Автор: Ірина Погоріла