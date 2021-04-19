Нардеп від правлячої "Слуги народу" Микола Тищенко знову відзначився порушенням карантину. Попри скандал з рестораном " Велюр", що стався минулої весни, депутат вирішив влаштувати пишну вечірку на честь дня народження своєї дружини Алли Барановської.
Про це пише "Страна", публікуючи відео одного з відвідувачів вечірки.
Суть скандалу
За попередньою інформацією, її влаштували в ресторані готелю Fairmont. Умови локдауну в Києві забороняють роботу ресторанів готелів в будь-який час доби, крім ранкового.
За даними ЗМІ, гостей заходу розважала співачка Катя Корецька. На записі видно, що персонал, на відміну від відвідувачів, носить захисні маски.
Що кажуть у Тищенка
Один з помічників нардепа заявив, що святкування дня народження дружини Тищенка проходило вдома у "слуги народу". Втім, журналістам вдалося зафіксувати його машину біля готелю, де, імовірно, відбулася вечірка.
Новий скандал з Тищенком: відео
Що було раніше
- У випуску програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" від 27 квітня 2020 року говорилося, що столичний ресторан "Велюр", який пов'язують з Тищенком, приймає VIP-гостей під час карантину. Також під час карантину, йшлося в розслідуванні, ресторан відвідував і сам Тищенко.
- Влітку "Велюр" знову потрапив у скандал, порушивши обмеження Кабміну щодо роботи в нічний час доби.
- Сам Тищенко не зміг пояснити, чому його ресторан ігнорує карантин.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram