Помічник нардепа стверджує, що святкування проходило вдома у Тищенка. Але ЗМІ вдалося зафіксувати автомобіль "слуги" біля входу в ресторан готелю, який, за правилами карантину, має бути зачинений ввечері.

Нардеп від правлячої "Слуги народу" Микола Тищенко знову відзначився порушенням карантину. Попри скандал з рестораном " Велюр", що стався минулої весни, депутат вирішив влаштувати пишну вечірку на честь дня народження своєї дружини Алли Барановської.

Про це пише "Страна", публікуючи відео одного з відвідувачів вечірки.

Суть скандалу

За попередньою інформацією, її влаштували в ресторані готелю Fairmont. Умови локдауну в Києві забороняють роботу ресторанів готелів в будь-який час доби, крім ранкового.

За даними ЗМІ, гостей заходу розважала співачка Катя Корецька. На записі видно, що персонал, на відміну від відвідувачів, носить захисні маски.

Що кажуть у Тищенка

Один з помічників нардепа заявив, що святкування дня народження дружини Тищенка проходило вдома у "слуги народу". Втім, журналістам вдалося зафіксувати його машину біля готелю, де, імовірно, відбулася вечірка.

Новий скандал з Тищенком: відео

Що було раніше

У випуску програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" від 27 квітня 2020 року говорилося, що столичний ресторан "Велюр", який пов'язують з Тищенком, приймає VIP-гостей під час карантину. Також під час карантину, йшлося в розслідуванні, ресторан відвідував і сам Тищенко.

Влітку "Велюр" знову потрапив у скандал, порушивши обмеження Кабміну щодо роботи в нічний час доби.

Сам Тищенко не зміг пояснити, чому його ресторан ігнорує карантин.

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Автор: Іван Бойко