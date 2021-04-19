Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення карантину.

З'явилася реакція правоохоронців та керівництва партії "Слуга народу" на нове порушення карантину нардепом Миколою Тищенком, який, за даними ЗМІ, влаштував вечірку на честь дня народження своєї дружини.

Що кажуть у поліції

За фактом порушення карантину в готелі на Подолі поліція Києва розпочала кримінальне провадження. Як повідомляє прес-служба поліції столиці, правоохоронці прибули на місце, де відбулася вечірка. Там вони спілкуються з керівництвом закладу, оглядають приміщення і проводять слідчі дії.

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"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм про запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Триває перевірка", - йдеться в повідомленні.

Реакція "Слуги народу"

Глава партії Олександр Корнієнко заявив виданню "Страна", що в СН очікують коментаря від самого Тищенка.

"Далі будемо вже це обговорювати. Потрібно зрозуміти спочатку, що він зробив, а потім застосовувати санкції. Дійсно розібратися, вдома це чи ні... Якщо ресторан працює під час карантину, напевно, санкції повинні бути не тільки до Миколи, а й до ресторану", - сказав Корнієнко.

За його словами, керівництво політсили зараз вивчає наявну інформацію.

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"Ми неодноразово були учасниками й свідками медіаскандалів, не тільки з Миколою, а й з іншими депутатами. Ми вже навчилися робити паузу, щоб правильно розглянути ситуацію. У нас зараз немає засідань фракції через локдаун, але є активно працюючий чат фракції, до якого ви маєте повний доступ. Думаю, ви будете розуміти, що там відбувається. Небайдужі читачі відразу повідомлять", - заявив партійний лідер"слуг".

Новий скандал з Тищенком: що сталося

Нардеп від правлячої "Слуги народу" Микола Тищенко знову відзначився порушенням карантину. За даними ЗМІ, депутат вирішив влаштувати пишну вечірку на честь дня народження своєї дружини Алли Барановської.

За попередньою інформацією, вона пройшла в ресторані готелю Fairmont. Умови локдауну в Києві забороняють роботу ресторанів готелів в будь-який час доби, крім ранкового.

Один з помічників нардепа заявив, що святкування дня народження дружини Тищенка проходило вдома у "слуги народу". Втім, журналістам вдалося зафіксувати його машину біля готелю, де, імовірно, відбулася вечірка.

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Автор: Юрій Годован