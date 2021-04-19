З'явилася реакція правоохоронців та керівництва партії "Слуга народу" на нове порушення карантину нардепом Миколою Тищенком, який, за даними ЗМІ, влаштував вечірку на честь дня народження своєї дружини.
Що кажуть у поліції
За фактом порушення карантину в готелі на Подолі поліція Києва розпочала кримінальне провадження. Як повідомляє прес-служба поліції столиці, правоохоронці прибули на місце, де відбулася вечірка. Там вони спілкуються з керівництвом закладу, оглядають приміщення і проводять слідчі дії.
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"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм про запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Триває перевірка", - йдеться в повідомленні.
Реакція "Слуги народу"
Глава партії Олександр Корнієнко заявив виданню "Страна", що в СН очікують коментаря від самого Тищенка.
"Далі будемо вже це обговорювати. Потрібно зрозуміти спочатку, що він зробив, а потім застосовувати санкції. Дійсно розібратися, вдома це чи ні... Якщо ресторан працює під час карантину, напевно, санкції повинні бути не тільки до Миколи, а й до ресторану", - сказав Корнієнко.
За його словами, керівництво політсили зараз вивчає наявну інформацію.
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"Ми неодноразово були учасниками й свідками медіаскандалів, не тільки з Миколою, а й з іншими депутатами. Ми вже навчилися робити паузу, щоб правильно розглянути ситуацію. У нас зараз немає засідань фракції через локдаун, але є активно працюючий чат фракції, до якого ви маєте повний доступ. Думаю, ви будете розуміти, що там відбувається. Небайдужі читачі відразу повідомлять", - заявив партійний лідер"слуг".
Новий скандал з Тищенком: що сталося
- Нардеп від правлячої "Слуги народу" Микола Тищенко знову відзначився порушенням карантину. За даними ЗМІ, депутат вирішив влаштувати пишну вечірку на честь дня народження своєї дружини Алли Барановської.
- За попередньою інформацією, вона пройшла в ресторані готелю Fairmont. Умови локдауну в Києві забороняють роботу ресторанів готелів в будь-який час доби, крім ранкового.
- Один з помічників нардепа заявив, що святкування дня народження дружини Тищенка проходило вдома у "слуги народу". Втім, журналістам вдалося зафіксувати його машину біля готелю, де, імовірно, відбулася вечірка.
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