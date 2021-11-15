У Євросоюзі уважно відстежують ситуацію з безпекою на східному кордоні України.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель висловив занепокоєння у зв’язку з тим, що Росія стягнула війська до кордонів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав у Брюсселі на прес-конференції за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

"Ми дуже уважно відстежуємо ситуацію з безпекою на східному кордоні України. Отримані попереджувальні і тривожні факти переміщення військ на російському кордоні з Україною, що дуже важливо для нас", – сказав Боррель.

Він зазначив, що ця інформація викликає занепокоєння.

Боррель додав, що вчора під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою запевнив його у непохитності підтримки Євросоюзом суверенітету і територіальної цілісності України.

При цьому високий представник ЄС зауважив, що не знає, чи пов'язана якимось чином ситуація з переміщенням російських військ біля українського кордону з міграційною атакою з території Білорусі.

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"Схоже, що після останніх військових навчань на кордоні російські війська відійшли, але залишили матеріально-технічні засоби ведення війни і значну кількість майна, тому вони можуть розгорнути (війська) швидко, оскільки важка техніка вже на місці. Український міністр сказав мені, що Росія може розгорнути необхідну кількість військ за кілька днів", – сказав Боррель.

Нагадаємо, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що РФ зосередила біля кордонів України й на окупованих територіях угруповання військ чисельністю 90 тис. осіб.

Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив, що Російська Федерація припуститься серйозної помилки, якщо спробує захопити нові території в Україні, як зробила це у 2014 році, коли захопила Крим й окремі райони Донецької і Луганської областей.

Як заявив сьогодні, 15 листопада, після зустрічі з главами МЗС Франції та Німеччини Кулеба, колеги запевнили, що в разі початку масштабних воєнний дій Російської Федерації проти України, РФ стикнеться з важкими наслідками і буде змушена заплатити високу ціну.

Автор: Віталій Саєнко