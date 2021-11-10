Ентоні Блінкен наголосив, що США незмінно підтримуватимуть незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен попереджає, що Російська Федерація здійснить серйозну помилку, якщо спробує захопити нові українські території, як це Росія вже зробила у 2014 році, коли захопила Крим і окремі райони Донецької і Луганської областей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це державний секретар США Ентоні Блінкен сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою за підсумками засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США.

"Ми стурбовані повідомленнями про незвичну російську воєнну діяльність біля України. Ми відстежуємо ситуацію у регіоні дуже уважно, як ми завжди це робимо, і також продовжимо проводити тісні консультації з нашими союзниками і партнерами стосовно цього питання. Ми чітко дали зрозуміти, що будь-які ескалаційні агресивні дії стануть великою стурбованістю для Сполучених Штатів. Ми продовжимо підтримувати деескалацію у регіоні і дипломатичне урегулювання конфлікту на сході України", - наголосив Блінкен.

При цьому, він нагадав про тактику РФ звинувачувати Україну у провокаціях.

"У нас немає ясності стосовно намірів Москви. Але ми знаємо її тактичну схему. І наше занепокоєння полягає у тому, що Росія може зробити серйозну помилку при спробі повторити те, що вона здійснила у 2014 році, коли вона зосередила сили вздовж кордону, перейшла на суверенну українську територію, і неправдиво стверджувала, що її спровокували", - сказав Блінкен.

При цьому, держсекретар США схвалює значну стриманість Україну, яку вона демонструє, оскільки, за його словами, якщо й з'являються провокації, то вони походять виключно з боку РФ, і зокрема свідченням цьому є переміщення воєнних сил біля українського кордону.

"Прихильність Сполучених Штатів до незалежності, суверенітету і територіальної цілісності є твердою", - заявив Блінкен і додав, що ця позиція не зміниться.

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Як повідомляв УНІАН, 2 листопада заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала повідомлення видання The Washington Post з посиланням на власні джерела про те, що Росія концентрує свої війська на кордоні з Україною.

Вона заявила, що станом на 1 листопада розвідка не фіксує значного переміщення військ, їх наближення чи нетипового збільшення на кордоні України.

За її словами, "те, що відбувається, трактується як планові заходи у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Вона уточнила, що Міноборони постійно фіксує, як напередодні важливих політичних зустрічей чи подій виникають інформаційні провокації та діють російські інформаційно-психологічні операції. А тому, зауважила Маляр, "безкінечно відбувається поширення інформації, яка не відповідає дійсності".

Автор: Віталій Саєнко