Франція та Німеччина запевнили, що якщо Російська Федерація почне масштабні військові дії проти України, то отримає важкі наслідки й буде змушена заплатити високу ціну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав журналістам у Брюсселі після зустрічі з главами МЗС Франції та Німеччини.
"Франція та Німеччина запевнили мене, що у разі якщо Росія наважиться на широкомасштабну військову операцію проти України, то це матиме для неї надзвичайно важкі наслідки. Ми домовилися, що буде проведена відповідна комунікація з Російською Федерацією для того, щоби демотивувати її від будь-яких агресивних дій", – наголосив Кулеба.
За словами Кулеба, сьогодні обговорювали конкретні заходи, які можуть зробити Франція і Німеччина для стримування Росії від вчинення агресивних дій.
"І це не лише політична комунікація, але це і усвідомлення Росією дуже конкретних наслідків, а тому числі для її економіки при можливих агресивних дій проти нашої держави. Мені було важливо сьогодні побачити, що наші партнери – Німеччина та Франція – дуже чітко розуміють хто що робить, і що саме Росія зараз екскалює ситуацію в різних сферах і що вони готові координувати свої дії між собою, а також з іншими країнами, які не входять до "нормандського формату" для того, аби стримувати агресивну поведінку Росії. Це саме те, що нам потрібно", – заявив міністр.
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"Кожен голос, кожна дія у цій ситуації є надзвичайно важливими, і Росія має побачити, що вона не зможе витримати ту ціну, яку їй доведеться заплатити у разі, якщо вона вдасться до масштабних військових дій", – сказав Кулеба.
При цьому, за його словами, міжнародні партнери України розуміють, що не можна зараз "гаяти часу, проводячи консультації і перемовини щодо того, якими саме мають бути ці наслідки".
Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен попереджав, що Російська Федерація припуститься серйозної помилки, якщо спробує захопити нові території в Україні, як зробила це у 2014 році, коли захопила Крим й окремі райони Донецької і Луганської областей.
31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, у якій йшлося про збільшення кількості російських військ та техніки поблизу кордонів України.
Зазначалося, що ці маневри спричинили серйозне занепокоєння в урядових колах США та Європи. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що РФ зосередила біля кордонів України та на окупованих територіях угруповання військ чисельністю 90 тис. осіб.