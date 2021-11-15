Французька та німецька сторони спробують демотивувати Росію від широкомасштабної військової операції проти України, повідомив очільник МЗС України.

Франція та Німеччина запевнили, що якщо Російська Федерація почне масштабні військові дії проти України, то отримає важкі наслідки й буде змушена заплатити високу ціну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав журналістам у Брюсселі після зустрічі з главами МЗС Франції та Німеччини.

"Франція та Німеччина запевнили мене, що у разі якщо Росія наважиться на широкомасштабну військову операцію проти України, то це матиме для неї надзвичайно важкі наслідки. Ми домовилися, що буде проведена відповідна комунікація з Російською Федерацією для того, щоби демотивувати її від будь-яких агресивних дій", – наголосив Кулеба.

За словами Кулеба, сьогодні обговорювали конкретні заходи, які можуть зробити Франція і Німеччина для стримування Росії від вчинення агресивних дій.

"І це не лише політична комунікація, але це і усвідомлення Росією дуже конкретних наслідків, а тому числі для її економіки при можливих агресивних дій проти нашої держави. Мені було важливо сьогодні побачити, що наші партнери – Німеччина та Франція – дуже чітко розуміють хто що робить, і що саме Росія зараз екскалює ситуацію в різних сферах і що вони готові координувати свої дії між собою, а також з іншими країнами, які не входять до "нормандського формату" для того, аби стримувати агресивну поведінку Росії. Це саме те, що нам потрібно", – заявив міністр.

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"Кожен голос, кожна дія у цій ситуації є надзвичайно важливими, і Росія має побачити, що вона не зможе витримати ту ціну, яку їй доведеться заплатити у разі, якщо вона вдасться до масштабних військових дій", – сказав Кулеба.

При цьому, за його словами, міжнародні партнери України розуміють, що не можна зараз "гаяти часу, проводячи консультації і перемовини щодо того, якими саме мають бути ці наслідки".

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен попереджав, що Російська Федерація припуститься серйозної помилки, якщо спробує захопити нові території в Україні, як зробила це у 2014 році, коли захопила Крим й окремі райони Донецької і Луганської областей.

31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, у якій йшлося про збільшення кількості російських військ та техніки поблизу кордонів України.

Зазначалося, що ці маневри спричинили серйозне занепокоєння в урядових колах США та Європи. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що РФ зосередила біля кордонів України та на окупованих територіях угруповання військ чисельністю 90 тис. осіб.

Автор: Віталій Саєнко