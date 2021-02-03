Верховний суд додав, що офіційне тлумачення Конституції про обсяг повноважень президента є юрисдикцією Конституційного суду.

Верховний суд України відмовив у відкритті провадження в справі про відсторонення голови Конституційного суду Олександра Тупицького.

Про це повідомляє прес-служба суду в Facebook.

У ВС зазначили, що юрисдикція адміністративних судів не поширюється на справи, що належать до юрисдикції КСУ.

"Верховний суд зазначив, що відповідно до ч. 2 ст. 19 КАС України юрисдикція адміністративних судів не поширюється на справи, зокрема, віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України", - йдеться в повідомленні.

Верховний суд додав, що правовий статус президента належить до сфери конституційних правовідносин, тому офіційне тлумачення Конституції, зокрема, в цій частині, як і вирішення питання про відповідність закону, іншого правового акта (їх окремих положень) щодо обсягу повноважень президента Конституції України, також є винятковим повноваженням Конституційного суду України.

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Конституційна криза в Україні

24 грудня, до Конституційного суду надійшла повістка про виклик Тупицького 28 грудня до Офісу генерального прокурора для повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

За даними слідства, з корисливих мотивів і в особистих інтересах та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Тупицький вчинив вплив на свідка в кримінальному провадженні шляхом підкупу для того, щоб він відмовився від надання показів або дав неправдиві свідчення. Крім того, Тупицький тричі протягом 2018-2019 років надавав слідчому управлінню спецрозслідувань Генпрокуратури неправдиві покази, поєднані зі штучним створенням доказів стороною захисту в кримінальному провадженні щодо заволодіння майновими активами ВАТ "Зуєвський енергомеханічний завод".

Голова КСУ Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генерального прокурора, тому повідомлення про підозру у підкупі свідка та в завідомо неправдивих показах свідка було надіслано йому поштою.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного Суду Олександра Тупицького від посади судді КСУ терміном на два місяці.

У КС заявили про незаконність і неконституційність указу президента щодо відсторонення Тупицького.

19 січня 2021 року в ДБР заявили, що Тупицький перешкоджає розслідуванню справи, в якій є підозрюваним. У бюро також наголосили, що Тупицький після отримання повідомлення про підозру "імітує її невручення, ненабуття статусу підозрюваного, відвідуючи робоче місце".

1 лютого стало відомо, що Тупицький оскаржив у Верховному суді указ президента Володимира Зеленського про своє відсторонення від посади судді КСУ. Тупицький просив визнати указ протиправним та нечинним.

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Автор: УНІАН