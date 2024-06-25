Початок переговорів про вступ України в НАТО стане "великим стимулом" для українців, наголошує Жовква.

На липневому саміті НАТО у Вашингтоні Україна очікує на "тверде рішення", оскільки Київ намагається просувати свою стратегічну мету приєднання до альянсу, заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю Reuters.

"Я вважаю, що цей саміт заслуговує на те, щоб мати тверде рішення, в тому числі щодо України. Якщо у вас буде брак твердих рішень щодо України, саміт буде марним", - сказав Жовква та не уточнив, до чого, на його думку, призведе таке рішення.

Посилаючись на слова глави альянсу Єнса Столтенберга, видання зазначило, що в НАТО не очікують, що на саміті 9-11 липня запросять Київ, однак генсек намагатиметься показати, що Україна наближається до членства. Союзники обговорюють можливий текст заяви на саміті, який міг би надіслати такий сигнал, наприклад, заява про те, що шлях України до НАТО "незворотний".

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"Ми заслуговуємо на тверде рішення. Будь-яке рішення НАТО приймається консенсусом. І ми всі це знаємо, і ми розуміємо, що, можливо, цього разу консенсус знову буде сформований в останній день перед самітом", - сказав Жовква.

Заступник керівника Офісу президента наголосив, що початок переговорів про членство України в НАТО стане "великим стимулом" для українців в окопах та на вулицях, адже "найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни вирує, і кінця йому не видно".

"Зараз люди чекають позитивних рішень. Даремно зараз сваритися про те, скільки триватимуть переговори чи про ще щось. Це дуже важливо. Шлях до повноправного членства, на яке заслуговує Україна... незворотній", - наголосив український політик.

Саміт НАТО у Вашингтоні - що відомо

Вже 9-11 липня у Вашингтоні відбудеться 75-та ювілейна зустріч лідерів країн-членів НАТО, куди генсек Столтенберг запросив українського президента Володимира Зеленського.

Україна та її прихильники наполягають на тому, щоб Білий дім посилив обіцянку вступу країни в альянс, водночас видання The Guardian зазначило, що вступ України до НАТО був би помилкою як для Києва, так і для НАТО, адже це ускладнило б будь-які спроби домовитися про припинення бойових дій.

Також раніше УНІАН писав, що між Британією та США спалахнув конфлікт через вступ України до НАТО. Країни займають протилежні позиції з цього питання.

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