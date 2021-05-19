Кортеж їхав урядовим кварталом.

У центрі Києва для зручного проїзду кортежу прем'єра Дениса Шмигаля було відключено світлофори.

Про це пише "Страна", публікуючи відео з урядового кварталу.

Як повідомляється, в урядовому кварталі не працювали відразу чотири світлофори. Поліція почала регулювати рух автотранспорту самостійно. У цей момент там якраз проїхав кортеж прем'єра, що складався з декількох авто. Відео було знято на вулиці Грушевського біля будівлі Верховної Ради.

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Автор: Юрій Годован