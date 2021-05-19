Заради кортежу Шмигаля відключили світлофори / скріншот
У центрі Києва для зручного проїзду кортежу прем'єра Дениса Шмигаля було відключено світлофори.
Про це пише "Страна", публікуючи відео з урядового кварталу.
Як повідомляється, в урядовому кварталі не працювали відразу чотири світлофори. Поліція почала регулювати рух автотранспорту самостійно. У цей момент там якраз проїхав кортеж прем'єра, що складався з декількох авто. Відео було знято на вулиці Грушевського біля будівлі Верховної Ради.
Заради кортежу Шмигаля поліція відключила світлофори в центрі Києва
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- В Офісі президента заявили, що кортеж Зеленського не порушує ПДР систематично
- Розганяється до 126 кілометрів на годину: журналісти розповіли про порушення ПДР Арахамією (відео)
- Броньований Mercedes зі швидкістю 114 км/ год: журналісти показали, як дружина Зеленського "ганяє" по Києву (фото, Відео)
- Десятки машин: ЗМІ показали, як виглядає кортеж Блінкена в Києві (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram