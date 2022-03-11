У місті стався прорив водопроводу / фото В'ячеслав Чаус
В Чернігові в результаті авіаудару стався прорив водопроводу. Також пошкоджено стадіон ім. Ю. Гагаріна та бібліотеку.
Про це повідомив голова Чернігівської обласної Військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
"Водоканал працює, скоро в місті з'явиться вода", - запевнив голова ОВА.
"Стадіон ім. Ю. Гагаріна, бібліотека в місті Чернігів - стратегічний військовий об'єкт. Це вже агонія, вони стріляють по цивільних об'єктах", - зазначив він.
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