У місті стався прорив водопроводу / фото В'ячеслав Чаус

В Чернігові в результаті авіаудару стався прорив водопроводу. Також пошкоджено стадіон ім. Ю. Гагаріна та бібліотеку.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної Військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Водоканал працює, скоро в місті з'явиться вода", - запевнив голова ОВА.

"Стадіон ім. Ю. Гагаріна, бібліотека в місті Чернігів - стратегічний військовий об'єкт. Це вже агонія, вони стріляють по цивільних об'єктах", - зазначив він.

Війна проти України:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
  • З перших днів війни окупанти бомблять Чернігів. У місті йдуть запеклі бої.