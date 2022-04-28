Обшук був санкціонований судом в рамках розслідування кримінального провадження щодо держзради.

У хатньої робітниці народного депутата та кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука під час обшуків вилучили майже 470 тис. доларів та 87 тисяч євро.

Про це повідлмила на своїй сторінці у Facebook Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Як зазначила Венедіктова, в ході розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) у хатньої робітниці провели санкціонований судом обшук.

"Вилучили 467 тисяч доларів США та 87 тисяч євро. І знову-таки, ви скажете, що рано бити у дзвони – а раптом спадщина, хтось позичив, накопичила, продала щось, це ж життя. Так, вона така: корислива, везуча, продумана, сучасна хатня робітниця Медведчука", - написала Генеральний прокурор.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня ДБР повідомило, що на Львівщині проводить обшуки у родичів народного депутата та кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука та екс-нардепа від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Тараса Козака.

У ДБР зазначили, що обшуки проводяться у межах кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 Кримінального Кодексу України). Родичі Козака та Медведчука є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівській області.

"Метою слідства є встановлення незаконно набутого майна Медведчука і Козака та їхніх родичів, його подальший арешт, а також документування причетності суб’єктів до фінансування збройної агресії Росії щодо України", - наголосили у ДБР.

Справа Медведчука-Козака

11 травня 2021 року генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

3 лютого РНБО запровадила санкції до оператора повітряних суден "JET4U S.R.L." та компаній-власників бізнес-джетів, якими Козак і Медведчук здійснювали польоти до Росії.

У жовтні Медведчуку оголосили нову підозру в держзраді та сприянні тероризму у так званій "вугільній справі" (ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК).

27 лютого 2022 року стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту. 12 квітня його затримали. Наразі він перебуває під вартою.

Вас також можуть зацікавити новини: