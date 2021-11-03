Йдеться про кандидатів на посади віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки та міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Парламентська фракція "Слуга народу" направила Кабінету міністрів пропозиції про внесення трьох кандидатів на вакантні посади.

Про це повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі.

"Фракція "Слуга Народу", на правах коаліції, направила Кабінету Міністрів України пропозиції про внесення на вакантні посади в уряді наступних кандидатів: Ірину Верещук - на посаду віцепрем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Юлію Свириденко - на посаду першого віцепрем'єр-міністра, міністра економіки України. Павла Рябікіна - на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ "Слузі народу" заявили про майбутні зміни в уряді

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 листопада, Верховна Рада ухвалила постанови про звільнення Олексія Любченка з посади першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки; звільнення Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України; звільнення Олексія Резнікова з посади віце-прем'єр-міністра - міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України; звільнення Андрія Тарана з посади міністра оборони України; звільнення Олега Уруського з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

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Автор: Інна Андаліцька