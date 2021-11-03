Він обіймав посаду з 6 липня 2020 року.

Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Олега Уруського з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 342 з 368 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі, ще 8 депутатів утримались, а 18 - не голосували.

Перед розглядом питання голова парламентського Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що керівництво у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості "залишило бажати кращого". Крім того, він нагадав, що на початку цього року він вже ініціював збір підписів за відставку Уруського.

"Дев’ять місяців тому в цьому ж залі я публічно оголосив про те, що починаю збір підписів. Сто колег тоді підтримало цей процес, але, на жаль, це рішення ми приймаємо лише сьогодні. Чому на жаль? Бо ми втратили дуже багато часу", - сказав він.

Читайте такожВерховна Рада звільнила віце-прем'єра РезніковаЯк повідомляв УНІАН, 1 листопада стала відомо, що віце-прем’єр-міністр Олег Уруський подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Верховна Рада призначила Уруського на посаду віце-прем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості 6 липня 2020 року.

Автор: Дмитро Шварц