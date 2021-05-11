У Києві біля будинку Медведчука, де тривають обшуки, ситуація спокійна (фото)

Генпрокурор Ірина Венедіктова сьогодні підписала повідомлення про підозри у державній зраді та у замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму депутатам від «ОПЗЖ» Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

У Києві в будинку народного депутата від партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука продовжуються обшуки, ситуація біля будинку спокійна. Читайте такожПідозра Медведчуку і Козаку: в Офісі генпрокурора проходить брифінг (онлайн)Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці заблокували вхід у двір будинку на вулиці Монтажників у Солом'янському районі cтолиці. Будинок обнесений високим цегляним парканом. Правоохоронці нікого не впускають у двір. Також з будинку ніхто не виходив. Ситуація на місці спокійна. Окрім журналістів, біля паркану нікого немає. Будинок, у якому проходить обшук, імовірно належить тещі Медведчука, матері його дружини Оксани Марченко. Що передувало Генпрокурор Ірина Венедіктова сьогодні підписала повідомлення про підозри у державній зраді та у замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму депутатам від «ОПЗЖ» Медведчуку і Тарасу Козаку.

Також вона повідомила, що за результатами обшуків місцезнаходження Медведчука не встановлено, і тому СБУ вживає заходів зі встановлення його місця перебування та вручення клопотання про тримання під вартою.

Як повідомило джерело УНІАН, правоохоронці проводять обшуки у помешканнях Медведчука за двома адресами у Києві та в офісі партії «ОПЗЖ» на вулиці Велика Васильківська. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Віталій Саєнко

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