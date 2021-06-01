Глава держави регулярно займається спортом та хизується своєю фізичною формою.

Президент України Володимир Зеленський, незважаючи на щільний робочий графік, знаходить час для занять спортом. Так глава держави підтримує своє тіло в тонусі.

Читайте такожДружина Зеленського розкрила меню своєї родиниЯк доказ цього 43-річний очільник держави опублікував світлину зі спортзалу на своїй сторінці в Instagram.

"У кожного свої "блинчики" на сніданок! Всім гарного дня!", - написав у дописі президент.

Зазначимо, що він регулярно займається спортом та хизується своєю фізичною формою. Згадаймо хоча б світлину, коли його вакцинували від COVID-19.

Володимир Зеленський та спорт

Раніше Зеленський розповідав журналістам, що в юному віці займався вільною та греко-римською боротьбою, згодом - важкою атлетикою. Серед захоплень також були баскетбол та волейбол.

Раніше він вів фітнес-влог, де викладав відео своїх тренувань.

Зеленський уже неодноразово говорив, що любить бігати зранку. Причому робить це й у відпустці, і в робочих відрядженнях. За його словами, біг надає йому відчуття внутрішньої енергії. Але від нього у президента болить поперек.

Глава держави також розповідав журналістам, що любить снідати яєчнею з овочами, але найсмачніший сніданок для нього - хліб з маслом і сиром, чай з лимоном і кава. Водночас президент відмовився від цукру, бо гладшає від нього.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко