Завтра у Раді мають виступити Малюк та Хоменко.

Народні депутати проголосували за заслуховування керівництва Служби безпеки України та Генеральної прокуратури з приводу діяльності проросійських партій в Україні.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в Telegram. Також народні депутати підтримали пропозицію щодо оцінки керівниками цих структур висловлювань народного депутата, одного з очільників партії ОПЗЖ, яка була заборонена в Україні, котра ретранслювала офіційну позицію країни-агресора, Юрія Бойка з приводу мови і церкви.

"Рада викликає завтра на 10:00 першого заступника Генпрокурора пана Хоменко та голову СБУ пана Малюка з доповіддю по діяльності проросійських партій і, зокрема оцінку висловлювань депутата Бойко", - зазначає він.

Відео дня

Железняк повідомляє, що за це рішення проголосував 201 народний депутат при необхідному мінімумі 150.

Відео Бойка

Народний депутат Юрій Бойко виставив відео в TikTok із проросійськими наративами. Він говорить про "радикалів", які від початку повномасштабної війни почали перейменовувати міста і зносити пам'ятники, а також забороняти УПЦ і російську мову.

Багато хто називає це підготовкою до майбутніх виборів, щоб зібрати голоси проросійськи налаштованих громадян.

Сьогодні , 17 грудня, народний депутат від проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя", а нині голова депутатської групи "Платформа за життя і мир" Юрій Бойко ходив на допит до Служби безпеки України.

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