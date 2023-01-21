При цьому його соратнику Ігорю Абрамовичу вдалося знов виїхати з України.

Народного депутата від забороненої політсили "ОПЗЖ" Вадима Столара, який в середині місяця повернувся в Україну і прийшов на засідання Верховної Ради, вчора не випустили з країни.

"Після відвідин Верховної Ради і гарантування збереження мандатів "до завершення каденції" депутати від забороненої "ОПЗЖ" Вадим Столар та Ігор Абрамович вирішили довго не гостювати в Україні та повернутись в Дубай та Монако відповідно", - повідомив журналіст Михайло Ткач з посиланням на дані від правоохоронних органів.

За даними журналіста, Абрамович зупивнявся минулого тижня в Ужгороді на святкуванні дня народження мера Харкова, після чого повернувся у Монако.

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А депутат Столар, як вказав Ткач, намагався повернутися в Дубай вчора, але, за даними джерел у правоохоронних органах, ні вчора, ні сьогодні нардеп так і не перетнув кордон і повернувся до Києва.

Джерела серед прикордонників розповіли журналісту, що "по Столару наразі стоїть заборона на виїзд".

Нагадаємо, народні депутати від забороненої партії "ОПЗЖ" Вадим Столар та Ігор Абрамович, які на початку війни виїхали з України12 січня вперше повернулися на Батьківщину і відвідали засідання парламенту.

Заборона "ОПЗЖ" і позбавлення нардепів мандатів

Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про заборону партії "Опозиційна платформа – За життя". Рішення було введено в дію президентом Володимиром Зеленським.

Близько 10 народних депутатів втекли з України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Це представники забороненої "ОПЗЖ". Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що нардепів-втікачів позбавлять мандатів.

Потім Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна та Андрія Аксьонова.

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