Не встиг очільник забороненої "ОПЗЖ" Юрій Бойко записати своє резонансне відео, як уже прийшов до СБУ.

Колишній народний депутат від проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя" і нині голова депутатської групи "Платформа за життя і мир" Юрій Бойко прийшов на допит до Служби безпеки України.

Про це УНІАН повідомили джерела с спецслужбі. За даними джерел, Служба безпеки викликала політика на допит, де він має детально пояснити свої останні заяви.

"Власне, прямо зараз допит і відбувається. У нашому розпорядженні є фото, як Бойко заходить до будівлі СБУ в Києві. І, судячи з його сумного виразу обличчя, цей процес не надто його надихає", - заявило поінформоване джерело.

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Скандальні заяви Бойка - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Бойко почав активно виставляти відео в TikTok із проросійськими наративами. Зокрема, про якихось "радикалів", які від початку повномасштабної війни почали перейменовувати міста і зносити пам'ятники, а також забороняти УПЦ і російську мову.

За словами Бойка, нібито все більше людей зараз почали "підтримувати нас - тих, хто виступає проти такого насильства, за єднання в країні і за підтримку людей". Однак багато українців виявилися незгодними.

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр), майор ЗСУ Максим Жорін заявив у Telegram, що подібні дії Бойка - це прямий наслідок того, що частину проросійських осіб в Україні залишили без покарання.

Народний депутат Роман Костенко заявив, що якщо миттєвої реакції на заяви Бойка не буде - це означатиме "повне знецінення зусиль" тих, хто загинув на війні, розпочатій Росією проти України. "Це вдарить по моральному духу тих, хто зараз докладає надзусиль для її збереження. Також, варто нарешті перестати ставити на голосування законопроекти, для підтримки яких потрібно звертатися по допомогу до тих, хто підтримує ворога", - наголосив Костенко у Facebook.

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