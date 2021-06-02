У п’ятницю, 4 червня, відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони України.
Про це повідомляється на сайті РНБО.
Зазначається, що порядок денний засідання затвердив президент України Володимир Зеленський. Він складається з восьми питань, поданих секретарем РНБО Олексієм Даніловим.
«Серед іншого, планується обговорити питання щодо поглиблення співробітництва з НАТО та заслухати звіти щодо виконання рішень РНБО України тощо», – говориться у повідомленні.
Читайте такожЗеленський увів у дію рішення РНБО про збільшення видатків на оборонуДо цього повідомлялося, що у МЗС України підготували для РНБО санкційні пропозиції проти представників режиму Олександра Лукашенка у Білорусі.
Крім того, стало відомо, що на закритому засіданні Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності заслухають керівництво силових структур про включення бійців добровольчого батальйону в санкційні списки РНБО.
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