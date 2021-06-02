Данілов вважає, що події в Білорусі - це виклик для всього світу.

Секретар Ради національної безпеки на оборони України Олексій Данілов вважає, що захоплення в Білорусі літака Ryanair має ознаки того, що операцію проводили російські спецслужби.

Про це Данілов заявив під час засідання радників з питань нацбезпеки й зовнішньої політики президентів Литви, Латвії, Естонії та Польщі у Вільнюсі, передає прес-служба Радбезу.

Зокрема, Данілов під час зустрічі з головним радником президента Литви Даріусом Кулєшюсом обговорив загострення ситуації на кордоні України та Білорусі напередодні спільних військово-штабних навчань РФ та Білорусі "Запад-2021", а також нещодавнього захоплення літака Ryanair у Мінську. Данілов висловив переконання, що останнім часом ситуація в регіоні значно загострилася.

"Події в Білорусі стали викликом не лише для Європи, але й для всього світу", - сказав Данілов. І додав, що захоплення літака Ryanair у Білорусі "має всі ознаки операції російських спецслужб".

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"Вони здійснюють постійні провокації, і якщо цього не помічати, вони будуть рухатися далі", - додав він.

Даріус Кулєшюс своєю чергою зазначив, що оцінка Литвою безпекової ситуації в регіоні "збігається з позицією української сторони". На його думку, Росія продовжує демонструвати силу, а Білорусь стає для РФ своєрідним полігоном.

Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти у повітряному просторі Республіки Білорусь.

Це була відповідь на черговий тиск режиму Лукашенка на білоруську опозицію. 23 травня в аеропорту "Мінськ" примусово посадили пасажирський літак Ryanair, для цього Лукашенко підняв у небо винищувач МіГ-29.

З салону повітряного судна вивели двох пасажирів – журналіста й співзасновника незалежного Telegram-каналу Романа Протасевича та його дівчину – росіянку Софію Сапегу. Обох арештували.

Країни Європи засудили черговий крок Лукашенка, спрямований на витіснення своїх опонентів, а низка авіакомпаній домовилась здійснювати рейси в обхід Білорусі.

27 травня стало відомо про підготовку країнами ЄС чергового пакету персональних санкцій.

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Автор: Юрій Годован