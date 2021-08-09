Президент України Володимир Зеленський вважає безпідставними заяви Олександра Лукашенка про те, що Україна тренує "бойовиків" для дій на території Білорусі.
Таку заяву в ефірі каналу "Україна 24" зробив прес-секретар президента Сергій Нікіфоров.
"Україна бореться із бойовиками, а не тренує їх, як заявив Олександр Лукашенко. Заяви Лукашенка Зеленський називає безпідставними. Навіщо білоруський лідер, якщо можна так казати, це [ці заяви] робить - невідомо. Можемо лише припускати, що для того, аби відвернути увагу суспільства від драматичних подій в самій Білорусі", - заявив він.
Прес-секретар Зеленського наголосив, що кризу в Білорусі можна розв'язати лише демократичним шляхом. Але Олександру Лукашенку забракло сміливості ним піти
За його словами, президент наголошує, що Україна залишається вірним другом білоруського народу, але не втручається в політичні процеси інших держав.
За словами Нікіфорова, Зеленський розраховує, що Лукашенко не буде робити недружні кроки щодо України. В іншому випадку буде "негайна і потужна відповідь". Як з боку Києва, так і з боку світової спільноти.
Читайте такожЛукашенко пообіцяв журналісту з Києва "повернути Україну" (відео)
Нагадаємо, глава білоруського режиму Олександр Лукашенко сьогодні звинуватив президента України Володимира Зеленського у підготовці в Україні бойовиків і переправленні зброї на територію Білорусі.
Таку заяву він зробив на великій прес-конференції в Мінську.
Він також послався на публікації білоруських держЗМІ, присвячених нібито переправленню вибухівки і боєприпасів з України.