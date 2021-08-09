Президент розраховує, що Лукашенко не буде робити недружні кроки щодо України, інакше буде "негайна відповідь".

Президент України Володимир Зеленський вважає безпідставними заяви Олександра Лукашенка про те, що Україна тренує "бойовиків" для дій на території Білорусі.

Таку заяву в ефірі каналу "Україна 24" зробив прес-секретар президента Сергій Нікіфоров.

"Україна бореться із бойовиками, а не тренує їх, як заявив Олександр Лукашенко. Заяви Лукашенка Зеленський називає безпідставними. Навіщо білоруський лідер, якщо можна так казати, це [ці заяви] робить - невідомо. Можемо лише припускати, що для того, аби відвернути увагу суспільства від драматичних подій в самій Білорусі", - заявив він.

Прес-секретар Зеленського наголосив, що кризу в Білорусі можна розв'язати лише демократичним шляхом. Але Олександру Лукашенку забракло сміливості ним піти

За його словами, президент наголошує, що Україна залишається вірним другом білоруського народу, але не втручається в політичні процеси інших держав.

За словами Нікіфорова, Зеленський розраховує, що Лукашенко не буде робити недружні кроки щодо України. В іншому випадку буде "негайна і потужна відповідь". Як з боку Києва, так і з боку світової спільноти.

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Нагадаємо, глава білоруського режиму Олександр Лукашенко сьогодні звинуватив президента України Володимира Зеленського у підготовці в Україні бойовиків і переправленні зброї на територію Білорусі.

Таку заяву він зробив на великій прес-конференції в Мінську.

Він також послався на публікації білоруських держЗМІ, присвячених нібито переправленню вибухівки і боєприпасів з України.

Автори: Дмитро Захаров, Тамара Отовська