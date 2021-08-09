Він також заявив, що кордон з Україною "намертво закритий".

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко звинуватив президента України Володимира Зеленського у підготовці бойовиків і переправленні зброї на територію Білорусі.

Таку заяву він зробив на великій прес-конференції в Мінську.

"Гаразд, побіг за Заходом (Президент України Володимир Зеленський. - ред.), плюнув на все, але навіщо ти бойовиків готуєш на території України і зброю закидаєш до нас сюди? Адже зброя йде в основному з України. Зараз ми, звичайно, закрили намертво цей кордон. Навіщо ви це робите, адже народи - це ж сусіди, це ж рідні люди?"- цитує "Белта" заяву Лукашенка.

Він послався на публікації білоруських держЗМІ, присвячених нібито перекиданню вибухівки і боєприпасів з України.

Читайте такожЄС готовий розглянути введення нових санкцій проти Білорусі - Боррель

Лукашенко також заявив, що Білорусь офіційно визнає Крим частиною РФ, коли "останній російський олігарх" почне поставляти туди продукцію. За його словами, на тлі останніх дій Києва у нього "розв'язані руки".

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Дмитро Захаров