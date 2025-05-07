Верховна Рада має зберегти динаміку та ратифікувати угоду, кажуть в посольствві США у Києві.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс очікує від Верховної Ради України ратифікації Угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови, який має забезпечити фінансування критично важливих проєктів у сфері розробки корисних копалин та сприятиме впровадженню інновацій, технологічному розвитку та відновленню. Про це йдеться у повідомленні Посольства США в Україні у соціальній мережі Facebook.

"Посол Девіс наголосила на важливості американсько-українського інвестиційного фонду відбудови під час засідання Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики 6 травня. Вона підкреслила, що президент Трамп розглядає це партнерство між нашими країнами як свідчення відданості обох сторін справедливому миру та добробуту в Україні. Рішення Комітету передати законопроєкт на голосування 8 травня стало важливим кроком, тепер завдання Верховної Ради - зберегти динаміку", - наголошується у повідомленні.

Угода про надра: що требаа знати

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня у Вашингтоні було підписано Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови.

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США допомагатимуть залучати до відновлення України приватних і публічних інвесторів - іноземні фонди, компанії, уряди держав, які підтримують боротьбу України проти російської агресії. Американські компанії отримають доступ до нових можливостей, які відкриває спільний розвиток природних ресурсів та відновлення України.

6 травня Комітет Верховної Ради України з питань зовнішньої політики підтримав проект постанови про ратифікацію американсько-української угоди.

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