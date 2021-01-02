Банкова хоче налагодити діалог з новою адміністрацією Байдена.

Деокупація Донбасу, повернення Криму й Україна як активний міжнародний гравець є дипломатичними пріоритетами Офісу президента на 2021 рік.

Про це у своїй статті на Дзеркало тижня повідомив заступник керівника ОП Ігор Жовква.

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Найперше, Банкова займатиметься зміцненням міжнародної підтримки і двостороннього співробітництва зі США, Британією, Німеччиною, Францією, Канадою, Польщею, Литвою й Азербайджаном.

Питання Донбасу

Також у Зеленського продовжать працювати над реалізацією проведення «нормандського» саміту для обговорення встановлення миру на Донбасі на українських умовах.

Зазначається, що Банкова хоче зберегти «триваюче перемир’я» й активізувати роботу ТКГ, планує обмін утримуваними особами й нормальне функціонування КПВВ.

У 2021 році Україна продовжить працювати над посиленням міжнародного тиску на Росію.

«Санкції щодо Росії допомагають Україні у процесі мирного врегулювання, тому мають зберігатися до повного відновлення статус-кво, над чим українська дипломатія працює нон-стоп рік у рік й надалі успішно працюватиме», – пише Жовква.

Питання Криму

Заступник Єрмака зауважує, що влітку 2021 року планують провести Кримську платформу для порушення питання деокупації півострова.

Підтримка США

Банкова хоче налагодити діалог з новою адміністрацією Байдена. На порядку денному залишиться офіційний візит Зеленського до США.

«Серед важливих завдань — налагодження системного діалогу з представниками оновленого Конгресу задля подальшого зміцнення двопартійної підтримки України. Працюватимемо, щоб оновлена політика США сприяла зміцненню трансатлантичної єдності, посиленню НАТО та розширенню і зміцненню безпекової підтримки України», – зазначає Жовква.

Окремий блок питань – нові економічні проекти між Україною і США у сфері сільського господарства, енергетики, інформаційних технологій.

НАТО

У сфері відносин із НАТО завдання Банкової, за словами Жовкви, — максимально використати статус партнера НАТО з розширеними можливостями для наближення України до членства в Альянсі.

«Чекаємо реакції партнерів на відповідні пропозиції з цього приводу, які вніс президент на адресу генерального секретаря НАТО. Докладатимемо зусиль, щоб уже 2021 року відбулося повноцінне засідання Комісії Україна – НАТО на високому рівні», – йдеться у статті.

Ключовим завданням на наступний рік є врахування євроатлантичних цілей України у рішеннях лідерів країн-членів НАТО на черговому саміті Альянсу.

Відносини з ЄС

У 2021 році Офіс президента планує започаткувати консультації щодо оновлення Угоди про асоціацію й підписати угоду про Спільний авіаційний простір.

Наприкінці І кварталу 2021 року Банкова очікує висновки Єврокомісії щодо готовності України до укладення угоди про «промисловий безвіз». В цьому ж році Київ має намір почати діалог про своє залучення до реалізації Європейської зеленої угоди.

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Автор: УНІАН