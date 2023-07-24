Польща і Україна витягли уроки з історії, зазначив Кулеба.

Російському президенту Путіну не вдасться зіпсувати відносини України та Польщі.

Так міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував останні заяви Путіна про те, що польська влада нібито хоче окупувати українські території. "Спроби Путіна вбити клин між Києвом і Варшавою настільки ж марні, як і його невдале вторгнення в Україну", - написав він у мікроблозі Twitter.

"На відміну від Росії, Польща і Україна витягли уроки з історії і завжди будуть виступати єдиним фронтом проти російського імперіалізму і неповаги до міжнародного права", - підкреслив міністр.

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Фейк Росії про "напад" Польщі

Як відомо, російська пропаганда з початку повномасштабної війни заявляла, що Варшава нібито готується напасти на Україну, щоб окупувати частину її територій.

21 червня Путін на Радбезі РФ заявив, що Польща нібито хоче втрутитися у війну, ввести на територію України своїх солдатів і захопити її.

Крім того, він назвав західні території Польщі "подарунком Сталіна полякам". За словами Путіна,"саме завдяки Радянському Союзу, завдяки позиції Сталіна Польща отримала значні землі на заході, землі Німеччини".

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