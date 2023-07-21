Путін визнав, що західна зброя, яку постачають ЗСУ, "завдає" російським окупантам "певних збитків".

Російський президент Володимир Путін знову показався в ефірі федеральних каналів. 21 липня він виступив зі свого бункера з приводу російсько-української війни, яку він "скромно" називає "українським конфліктом": згадав про нібито "величезні" втрати ЗСУ, похвалився падінням проукраїнських настроїв на Заході, а наприкінці видав божевільний фейк про наміри Польщі окупувати частину України.

Зокрема, Путін визнав, що західна зброя, яку постачають ЗСУ, "завдає" російським окупантам "певних збитків". "Так, західне озброєння можна ще поставити і кинути в бій. Це завдає нам певних збитків і затягує "конфлікт", - сказав Путін.

Крім того, Путін традиційно марив непідтвердженими даними про нібито "десятки тисяч" убитих українських солдатів у результаті, за його словами, "самогубних" атак.

Понад те, російському диктатору ввижається зростання проросійських настроїв всередині самої України.

"У людей в Україні виникає все частіше цілком законне питання: заради чиїх корисливих інтересів гинуть їхні рідні та близькі. Поступово, повільно, але приходить протверезіння", - стверджує кремлівський глава.

Диктатор традиційно звинуватив "заокеанського глобального гегемона" у затягуванні так званого "українського конфлікту" (слова "війна" Путін уникає досі - УНІАН).

Окремо Путін видав смішний і божевільний фейк про нібито наміри Польщі спільно з Литвою та українцями окупувати захід України. "Мова йде не про якесь збіговисько найманців, а саме про регулярне оснащене військове з'єднання, яке планується використовувати для дій на території України, в тому числі для нібито забезпечення безпеки заходу України. А якщо називати речі своїми іменами - для подальшої окупації цих територій", - сказав Путін.

У цій промові російський президент не обійшовся без улюбленого "екскурсу" в переписану РФ історію, заявивши, що Польща "отримала багато західних земель" завдяки червоному диктатору Йосипу Сталіну.

Фейки Росії про війну в Україні - головне

Росія неодноразово брехала про українські втрати, перекручувала факти і намагалася інформаційно тиснути на захід ядерним шантажем.

Особливо в фейках відзначалися "телевізійні" пропагандисти - постійні гості шоу Скабєєвої, українські зрадники типу Іллі Ківи, які втекли з України до Москви, а ще-колишній президент РФ, заступник голови Ради Федерації РФ Дмитро Медведєв.

Останній часто "розгойдував" історію про нібито плани Польщі окупувати Україну, зустрічаючи не менш різкий удар у відповідь від польських офіційних осіб, які підкреслювали, що все це - божевільні вигадки самих росіян.

Росії вигідно посварити Київ з найближчими європейськими партнерами, які допомагають ЗСУ зброєю, технікою та фінансовою допомогою України. Однак наразі пропагандистська машина РФ з цим впоратися вже не може.

Вас також можуть зацікавити новини: