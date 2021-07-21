Україна ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2".
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.
Він написав, що Україна вже направила офіційні ноти в Брюссель і Берлін, та заявив, що "Північний потік-2" загрожує безпеці України.
"Відповідно до статті 274 Угоди про Асоціацію з ЄС Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо "Північного потоку-2", який загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС. МЗС вже надіслало відповідні ноти в Брюссель і Берлін", - зазначив Кулеба.
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"Північний потік-2"
Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
Будівництво газопроводу в обхід України планували завершити до кінця 2019 року разом з уже наявним "Північним потоком-1".
Його спорудження призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.
21 липня стало відомо, що США і Німеччина досягли домовленості щодо російського газопроводу "Північний потік-2".
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