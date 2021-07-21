Україна вже направила офіційні ноти в Брюссель і Берлін.

Україна ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2".

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

Він написав, що Україна вже направила офіційні ноти в Брюссель і Берлін, та заявив, що "Північний потік-2" загрожує безпеці України.

"Відповідно до статті 274 Угоди про Асоціацію з ЄС Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо "Північного потоку-2", який загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС. МЗС вже надіслало відповідні ноти в Брюссель і Берлін", - зазначив Кулеба.

"Північний потік-2"

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Будівництво газопроводу в обхід України планували завершити до кінця 2019 року разом з уже наявним "Північним потоком-1".

Його спорудження призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

21 липня стало відомо, що США і Німеччина досягли домовленості щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора