Більше скарг, аніж проти України, подано проти Туреччини та Росії.

Україна увійшла до трійки країн за кількістю поданих проти неї скарг до Європейського суду з прав людини.

Про це свідчить статистика ЄСПЛ щодо справ, які спрямовані до суду і мають бути розглянуті.

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Зокрема, станом на 31 жовтня в Європейському суді з прав людини знаходилось 61 тис. 250 заяв.

При цьому, з них 10 тис. 100 скарг (16,5%) спрямовані проти України, яка посідає третє місце серед усіх країн, проти яких подавали скарги.

Друге місце - у Туреччини. Проти неї подали 10 тис. 150 скарг (16,6%).

Абсолютним лідером є Російська Федерація. Проти неї подали 14 тис. 50 скарг (22,9%).

Україна випереджає Румунію (8 тис. скарг), Італію (3 тис. 400) і Азербайджан (1 тис. 950).

Відмова ЄСПЛ застосовувати термінові заходи для захисту храмів ПЦУ в Криму

Європейський суд з прав людини вирішив не застосовувати термінових заходів для захисту храмів Української православної церкви в Криму.

Заявники вимагали припинити дії російської окупаційної влади в Криму, спрямовані на вигнання ПЦУ з центру її Кримської єпархії - Кафедрального собору святих князів Володимира і Ольги в Севастополі, а також знесення церкви ПЦУ в Євпаторії.

На думку ЄСПЛ, дії російської окупаційної влади не представляють серйозного і непоправного ризику порушення основоположних прав відповідно до Європейської конвенції прав людини.

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Автор: Віталій Саєнко