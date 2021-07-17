Сьогодні, 17 липня, сьома річниця катастрофи літака рейсу MH17 Malaysia Airlines, який збили зенітною ракетою "Бук" з окупованої території Донбасу.
Про це йдеться у повідомленні пресс-служби Офісу президента.
"Світ і Україна пам’ятають про 298 жертв "Малайзійських авіаліній". Притягнення до відповідальності винних у катастрофі важливо не лише для родичів загиблих людей, а й для майбутніх поколінь", – наголосив президент Володимир Зеленський.
Читайте такожВенедіктова зробила заяву до роковин катастрофи рейсу MH17 над Донбасом
Президент наголосив, що Україна уважно спостерігає за судовим процесом, який триває в Нідерландах, і сподівається на співпрацю РФ зі слідчими в цій справі задля з’ясування правди та притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо, пасажирський літак "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. Загинули 283 пасажири й 15 членів екіпажу.
Міжнародна спільна слідча група, до якої увійшли представники Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України, дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО Збройних сил РФ, дислокованій в Курську.
Вона також назвала причетними до транспортування та бойового застосування "Бука" чотирьох осіб.
Суд у Гаазі в березні 2020 року розпочав розгляд справи про збитий літак рейсу МН17.
Вас також можуть зацікавити новини
- Сьогоднішнє рішення в Гаазі у справі МН17 відкриває шлях до нових санкцій проти РФ - експерт
- Рада продовжила угоду з Нідерландами щодо розслідування катастрофи МН17
- Чому суд у Гаазі щодо МН17 важливий для інших справ проти Росії в міжнародних судах
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram