Сьогодні, 17 липня, сьома річниця катастрофи літака рейсу MH17 Malaysia Airlines, який збили зенітною ракетою "Бук" з окупованої території Донбасу.

Сьогодні, 17 липня, сьома річниця катастрофи літака рейсу MH17 Malaysia Airlines, який збили зенітною ракетою "Бук" з окупованої території Донбасу.

Про це йдеться у повідомленні пресс-служби Офісу президента.

"Світ і Україна пам’ятають про 298 жертв "Малайзійських авіаліній". Притягнення до відповідальності винних у катастрофі важливо не лише для родичів загиблих людей, а й для майбутніх поколінь", – наголосив президент Володимир Зеленський.

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Президент наголосив, що Україна уважно спостерігає за судовим процесом, який триває в Нідерландах, і сподівається на співпрацю РФ зі слідчими в цій справі задля з’ясування правди та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, пасажирський літак "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. Загинули 283 пасажири й 15 членів екіпажу.

Міжнародна спільна слідча група, до якої увійшли представники Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України, дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО Збройних сил РФ, дислокованій в Курську.

Вона також назвала причетними до транспортування та бойового застосування "Бука" чотирьох осіб.

Суд у Гаазі в березні 2020 року розпочав розгляд справи про збитий літак рейсу МН17.

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Автор: Катерина Гірник