Зазначається, що такий обряд для окупантів "найголовніша мета".

В окупований Крим привезли калмицькі юрти. Окупанти планують провести обряд для "продовження життя мобілізованих" росіян.

Відповідне відео опублікувала низка російських Telegram-каналів. Пропагандисти заявляють, що шамани прибули з Бурятії.

Обряди вони планують провести також для бурятів. Так званий член ініціативної групи Бакур Зургадаєв стверджує, що такий обряд для мобілізованих окупантів є "найголовнішою метою".

Відео дня

"Вони ж зараз перебувають у такій ситуації, у бойових діях участь беруть. І саме обряд продовження життя — це, мабуть, зараз найголовніша мета", — заявив він.

Війна в Україні і російські шамани

Як повідомляв УНІАН у травні, російський президент Володимир Путін наважився на вторгнення в Україну після обряду із шаманами. Зазначається, що було два ритуали – один у Бочаровому струмку, а другий на Алтайському краї.

У грудні стало відомо, що з Бурятії, яка є одним із лідерів за втратами на війні Росії проти України, для окупантів відправлять юрти з шаманами. Таку "допомогу" отримають військові, які перебувають у Старобешівському районі Донецької області.

Зазначимо, що з моменту повномасштабного вторгнення Збройні сили України усунули 100 950 ворожих солдатів. За минулу добу статистика зросла на 550 супротивників.

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