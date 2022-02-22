За словами Зеленського, Україна готова до будь-яких перемовних майданчиків.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна реагувати на дії Росії, захищаючи свій суверенітет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільному брифінгу із президентом Естонії Аларом Карісом.

Глава держави зауважив, що Україна розуміє всі ризики та вже не вперше закликає Росію вирішувати питання шляхом діалогу та перемовин.

За його словами, Україна готова до будь-яких перемовних майданчиків, і "Росія це прекрасно знає".

"І на сьогодні це знає не тільки Росія, адже за останні місяці ми провели консультації з більшістю, майже з усіма лідерами Євросоюзу, США, Великою Британією, Німеччиною, Францією тощо - з усіма, хто пропонував різні формати діалогу, де була б присутня РФ", - розповів Зеленський.

Він підкреслив, що відповідь РФ всі побачили вчора.

"Україна повинна на це реагувати, захищаючи свій суверенітет і нашу державу", - зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР". У них, зокрема, Путін для "підтримки миру" доручає ввести російські війська на територію ОРДЛО.

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