Міністр розповів про плани співпраці України з ЄСПЛ.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна готується подавати додаткові матеріали до Європейського суду з прав людини щодо дій Росії на Донбасі.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Кожен свій ранок я починаю з того, що відводжу дітей у школу та садок. І жоден спіч агресивного диктатора (президента РФ Володимира Путіна – Ред.) з сусідньої держави це правило змінити не зможе", – зазначив міністр.

Малюська наголосив, що "спіч та наступні дії повз вуха не пропустили".

"Готуємось подавати додаткові матеріали у ЄСПЛ щодо дій Росії на Донбасі", – розповів він.

Нагадаємо, 21 лютого в Росії опублікували укази Володимира Путіна про визнання терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР". У них Путін, серед іншого, доручив російському МЗС "провести переговори про встановлення дипломатичних відносин" з "ДНР" і "ЛНР".

Особливу увагу звертає на себе пункт, в якому Путін доручає ввести російські війська на окупований Донбас до прийняття рішення Радою Федерації РФ про його визнання. Російську армію в ОРДЛО нібито посилають для "підтримки миру".

Офіс генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження у зв'язку із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України.

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