Кошти будуть залучатися на пільгових умовах.

Україна та Китай підписали міжурядову угоду, яка передбачає реалізацію спільних проектів в галузі будівництва інфраструктури, а також залучення на ці цілі коштів, виділених китайським урядом.

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.

"30 червня Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та Міністр комерції Китайської Народної Республіки Ван Веньтао підписали міжурядову угоду. Вона передбачає розширення співробітництва, сприяння співпраці між Україною і Китаєм з метою реалізації спільних проєктів в галузі будівництва інфраструктури", - зазначили у Міністерстві.

У прес-службі додали, що кошти будуть залучатися на пільгових умовах. Вони будуть направлені на ті проекти, які попередньо затвердять обидві сторони.

Читайте такожЗеленський попросив у Всесвітньої митної організації допомоги для УкраїниСеред пріоритетів співпраці – залізничний транзит, аеропорти, порти, комунікації та муніципальне інженерне будівництво.

Угодою передбачено заохочення компаній та фінансових установ обох країн до активної співпраці в галузі будівництва інфраструктурних об’єктів, а також надання необхідної допомоги та супроводу в реалізації спільних проектів.

Україна та Китай: що відомо про відносини країн

У листопаді 2020 року Кабінет міністрів схвалив проект міжурядової угоди між Україною і Китаєм про співробітництво в розвитку інфраструктури, згідно з яким пріоритетними напрямками співпраці будуть будівництво доріг, мостів, а також проекти у сфері залізничного транспорту та модернізації шлюзів.

Цьогоріч в «Укрзалізниці» розповіли, що інвестори з Китаю зацікавлені проектом розвитку високошвидкісних пасажирських залізничних перевезень в Україні.

Раніше УНІАН повідомляв, що у березні цього року Україна запровадила тимчасовий безвіз для туристів з Китаю. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський.

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Автор: Павло Степанець