Китайські громадяни отримали тимчасову можливість подорожувати в Україну без віз.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження безвізового режиму для громадян Китайської Народної Республіки, які в'їжджають в Україну з туристичною метою з квітня до кінця вересня поточного року.

Читайте такожАвіакомпанії закликали ЄС запровадити паспорти вакцинаціїВідповідний указ глави держави №116/2021 від 23 березня розміщений на сайті президента.

«Запровадити на період з 1 квітня 2021 року до 30 вересня 2021 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Китайської Народної Республіки, які в'їжджають в Україну з туристичною метою, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів», - йдеться в документі.

Також глава держави доручив Кабінету міністрів вжити заходів, що випливають із цього указу.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Костянтин Гончаров