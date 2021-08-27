Президент Білорусі торкнувся теми відносин країн на відкритті Петриківського гірничо-збагачувального комплексу "Білоруськалій", проти якого США ввели санкції.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, попри санкції США, сподівається на успіх подальшої роботи гірничо-збагачувального комплексу "Білоруськалій". На відкритті Петриківського заводу політик зробив заяву про Україну і поділився своїми планами на співпрацю. У своїй промові він "зачепив" і президента Володимира Зеленського.

Заяву Лукашенка з нагоди відкриття нового заводу підсанкційного "Білоруськалія" опубліковано на сайті білоруського президента.

Так, політик заявив, що не хоче втрачати економічні відносини з Україною. Її він назвав "житницею Радянського Союзу" і зазначив, що Київ, як і вся країна, потребує калійних добрив. У своїй заяві Лукашенко показав свою надію на співпрацю з Україною, проте не згадав, що "Білоруськалій" опинився у скрутному становищі через санкції з боку США.

Лукашенко вважає, що економічні відносини Білорусі з Україною мають непростий формат через позицію українського керівництва.

"Українці - це наші люди. Ми в будь-яких ситуаціях будемо ставитися по-людськи до цих людей, як би себе там не позиціонував ваш президент", - заявив Лукашенко, не забувши згадати Зеленського.

Читайте такожВ Офісі генпрокурора повідомили подробиці розслідування Іловайської трагедіїЯк до таких слів поставиться Україна і чи здійсняться мрії президента Білорусі про поліпшення відносин між країнами - поки що не відомо. Однак заява Лукашенка вже активно обговорюється в мережі.

Багато українських користувачів з іронією поставилися до фрази про "наших людей" і нагадали президенту Білорусі про його слова щодо ситуації на Донбасі. Як повідомляв УНІАН, Лукашенко застерігав Україну від силового вирішення ситуації на Донбасі і говорив про те, що все "закінчиться трагедією".

Крім цього, нещодавно стало відомо, що США ввели нові економічні санкції проти режиму Лукашенка.

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Автор: Поліна Кузенко