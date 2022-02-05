Перший в історії візит глав зовнішньополітичних відомств країн Славковського формату має на меті продемонструвати солідарність з Україною на тлі агресивних дій РФ, наголошують в МЗС.

Наступного тижня Україну відвідають глави зовнішньополітичних відомств Австрії, Чехії та Словаччини.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ.

"7-8 лютого міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, Австрії Александр Шалленберг та Словаччини Іван Корчок здійснять спільний візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що перший в історії візит глав зовнішньополітичних відомств країн Славковського формату має на меті продемонструвати солідарність з Україною дна тлі агресивних дій Російської Федерації.

Відбудуться переговори, ключовими темами яких стане подальша підтримка України в протидії російській агресії, втілення комплексного пакету стримування РФ, зміцнення безпекової взаємодії, підтримка економічної та фінансової стабільності нашої держави.

Міністри Славковського формату також планують відвідати зону проведення операції Об’єднаних сил, де ознайомляться з безпековою ситуацією в зоні російсько-українського збройного конфлікту, додали в МЗС.

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