Серед підписаних угод передбачається реалізація спільних проектів, зокрема щодо постачання продукції в Україну.

У Сполучених Штатах Америки генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв підписав три угоди на суму 2,5 млрд доларів.

Як повідомляє сайт "Укроборонпрому", Гусєв у складі офіційної делегації на чолі з президентом України Володимиром Зеленським перебуває у США.

Так, в рамках візиту вже відбулася низка робочих зустрічей з провідними американськими оборонними компаніями. Зокрема, результатом стало досягнення домовленостей про співпрацю та підписання трьох угод про співпрацю на загальну суму 2 млрд 500 млн доларів США.

У зв'язку з цим повідомляється про проведення переговорів з керівництвом американської компанії Lockheed Martin Corporation, зокрема з віце-президентом Раймондом Пізеллі. Результатом стало рішення про співпрацю у сфері оборонно-промислового комплексу. Йдеться про розробку спільних проектів і програм, організацію досліджень і розробок. Також сторони домовилися про взаємодію у сфері комплаєнсу - це важливо для дотримання високого рівня прозорості у подальшій співпраці.

Крім того, "Укроборонпром" співпрацюватиме з компанією Harris Global Communications Inc., що входить до групи компаній L3Harris Technologies, яка є одним зі світових лідерів оборонних технологій. Підписана угода передбачає реалізацію спільних проектів, зокрема щодо постачання продукції в Україну, включаючи подальшу її інтеграцію в повітряні, наземні та морські системи.

Ще підписано угоду з Global Ordnance - компанією-постачальником оборонної продукції в різних країнах світу.

Переговори з президентом міжнародної компанії Day & Zimmermann Lone Star LLC також завершилися підписанням Угоди. Воно стосується розробки проектів з модернізації та створення нових виробничих потужностей із залученням іноземного капіталу для підприємств "Укроборонпрому".

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"Досягнуті домовленості і підписані угоди виводять на новий етап співпраці між нашими країнами у сфері ОПК і підтверджують зацікавленість американських партнерів у співпраці з українською оборонкою", - зазначає Гусєв.

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Автор: Віталій Саєнко