Також розпочались випробування елементної бази комплектуючих ЗРК С-300ПС (ПТ), С-300В1 та "Бук-М1".

Збройні Сили України мають до кінця року отримати від ДП "Укроборонсервіс" чотири станції радіотехнічної розвідки "Кольчуга-КЕ".

Як повідомляє Ukrainian Military Pages, про це йдеться в оприлюдненому звіті про управління підприємством за 2020 рік. Протягом 2021 року мають відбутись приймально-здавальні випробування комплексів представниками Міністерства оборони та Генштабу ЗСУ.

Крім того, підприємство розпочало випробування НВЧ-приладів та елементної бази комплектуючих зенітних ракетних комплексів С-300ПС (ПТ), С-300В1 та "Бук-М1".

"Кольчуга" - радянська та українська автоматизована станція радіотехнічної розвідки. За принципом дії являє собою пасивний радар. До 2014 року комплекс вироблявся на донецькому підприємстві "Топаз", однак після початку військової агресії Росії на Сході України воно було евакуйовано до Запорізької області.

Читайте такожНа параді до Дня незалежності представлять розвідувально-ударний комплекс "Нептун"

Модифікація "Кольчуга-КЕ" має можливість працювати в єдиній системі радіорозвідки ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Дмитро Захаров