Відомо, що 29 січня в Ужгороді мають зустрітися міністри закордонних справ Угорщини та України.

Український уряд працює над організацією візиту до країни прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це на брифінгу повідомила віце-прем’єр-міністр України Ольга Стефанішина.

"Радіо Свобода" наголошує, що чиновниця не уточнила, чи приїде угорський прем'єр до Києва, чи президент Зеленський – до Будапешта, але зазначила, що для неї "принципово побачити" Орбана у Києві.

Водночас Reuters повідомляє, що Стефанішина підтвердила агентству, що йдеться саме про підготовку візиту Орбана в Україну. Зазначається, що це стане першим від початку повномасштабного вторгнення Росії візитом "фігури, яка вважається найбільш прихильною Москві з усіх лідерів країн НАТО".

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Відомо, що в понеділок, 29 січня, в Ужгороді мають зустрітися міністри закордонних справ Угорщини та України. Глава адміністрації президента Володимира Зеленського заявив, що на зустрічі може обговорюватися візит Орбана.

Позиція Орбана щодо України: останні новини

Премʼєр-міністр Угорщини є одним із небагатьох європейських політиків, який займає відверто проросійську позицію на тлі російського вторгнення в Україну. Він зустрічався із Путіним, а представники угорського уряду їздили до РФ та Білорусі.

Крім того, Орбан блокує виділення допомоги України. Зокрема, Угорщина наклала вето на рішення ЄС виділити Києву допомогу на 50 млрд Євро. У ЗМІ пишуть, що Єврокомія обговорює можливі поступки деяким вимогам Угорщини, аби забезпечити схвалення цього пакету підтримки.

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