Будапешт зможе зупинити операцію з фінансування на середині шляху.

Єврокомія обговорює можливі поступки деяким вимогам Угорщини, аби забезпечити пакет підтримки для України в €50 млрд, пише Financial Times.

Зокрема, представники Комісї заявили, що вони відкриті до щорічних аудитів допомоги та впровадження "екстреного гальмування". Воно дасть право країнам "висловити занепокоєння" щодо виплат Україні.

Крім того, Єврокомісія планує надати Орбану можливість зупинити фінансування на середині шляху – у 2025 році.

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Нагадаємо, пакет допомоги розрахований до 2027 року. У такому випадку, якщо Україна не потребуватиме подальшої допомоги – угорський прем'єр може накласти вето на продовження виділення грошей.

Видання зазначає, що Комісія запитала у представника Угорщини, чи буде цього достатньо, щоб Орбан відмовився він свого вето. "Поки незрозуміло, але, найімовірніше, так", — відповів він.

Блокування допомоги Україні Угорщиною: що відомо

На останньому саміті Євросоюзу Угорщина ветувала рішення про виділення нової фінансової допомоги Україні. Решта лідерів 26 країні погодилися на цей "мегапакет" для України.

Наступний саміт пройде вже в січні. Згодом Єврокомісія заявила, що готує альтернативний пакет допомоги Україні.

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