За словами глави британського уряду, західні країни повинні продовжувати підтримувати Київ і захищати майбутню безпеку нашої країни.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обговорили вступ Швеції до НАТО та важливість надання подальшої допомоги Україні. Про це Кемерон написав у своєму Twitter.

За його словами, західні країни повинні продовжувати підтримувати Україну і захищати її майбутню безпеку.

"Сьогодні я обговорював це з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, а також важливість швидкого вступу Швеції до НАТО, що зробить членів Альянсу більш безпечними, НАТО сильнішим, а євроатлантичний регіон – більш захищеним", – підкреслив глава британського МЗС.

Останні заяви Девіда Кемерона щодо війни в Україні

Наприкінці грудня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон натякнув на можливе збільшення британської допомоги Україні. За його словами, у його країни є потенціал виробляти ще більше зброї. Як сказав Кемерон, влада Великої Британії може зробити більше, щоб збільшити випуск зброї та техніки британськими оборонними заводами, щоб поповнити запаси, виснажені війною в Україні.

Раніше УНІАН повідомляв, що Девід Кемерон переконує США збільшити допомогу Україні. Він нагадав, що у США нині ведуться дискусії у політичних колах щодо надання допомоги Києву, і висловив переконання, що "аргументи про те, що європейська безпека тісно пов’язана з американською безпекою, переважають".

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