Зокрема, до складу РНБО увійдуть Єрмак, Малюк, Свириденко, Сирський, Стефанчук, Умєров і сам Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента України.

Указом президента №501/2025 постановляється, що до складу РНБО увійдуть:

Володимир Зеленський - президент України, голова Ради національної безпеки і оборони України;

Герман Галущенко - міністр юстиції України;

Світлана Гринчук - міністр енергетики України;

Андрій Єрмак - керівник Офісу президента України;

Анатолій Загородній - президент Національної академії наук України;

Олег Іващенко - голова Служби зовнішньої розвідки України;

Ігор Клименко - міністр внутрішніх справ України;

Руслан Кравченко - генеральний прокурор;

Віктор Ляшко - міністр охорони здоров'я України;

Василь Малюк - голова Служби безпеки України;

Сергій Марченко - міністр фінансів України;

Андрій Пишний - голова Національного банку України (за згодою);

Філіп Пронін - голова Державної служби фінансового моніторингу країни;

Юлія Свириденко - прем'єр-міністр України;

Андрій Сибіга - міністр закордонних справ України;

Олександр Сирський - головнокомандувач ЗСУ;

Олексій Соболєв - міністр економіки, довкілля та сільського господарства України;

Руслан Стефанчук - голова Верховної Ради України (за згодою);

Рустем Умєров - секретар Ради національної безпеки і оборони України;

Михайло Федоров - перший віцепрем'єр-міністр України - Міністр цифрової трансформації України;

Денис Шмигаль - міністр оборони України.

Крім того, втратила свою чинність низка указів щодо зміни складу РНБО, видані у 2024 і 2025 роках.

Відео дня

Свириденко очолила уряд України - що відомо

Нагадаємо, що в Україні відбулося перезавантаження уряду, у межах якого Юлія Свириденко стала новою прем'єр-міністеркою України. Раніше вона обіймала посади першого віцепрем'єр-міністра, міністра економіки.

Свириденко повідомляла, що перед новим урядом України постануть три ключові завдання:

зміцнення економічного потенціалу України;

розширення програм підтримки населення;

масштабування власного виробництва зброї в Україні.

За словами Свириденко, для реалізації цих завдань, доведеться піти на "відчутну дерегуляцію".

Вас також можуть зацікавити новини: