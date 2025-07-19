Президент України Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента України.
Указом президента №501/2025 постановляється, що до складу РНБО увійдуть:
- Володимир Зеленський - президент України, голова Ради національної безпеки і оборони України;
- Герман Галущенко - міністр юстиції України;
- Світлана Гринчук - міністр енергетики України;
- Андрій Єрмак - керівник Офісу президента України;
- Анатолій Загородній - президент Національної академії наук України;
- Олег Іващенко - голова Служби зовнішньої розвідки України;
- Ігор Клименко - міністр внутрішніх справ України;
- Руслан Кравченко - генеральний прокурор;
- Віктор Ляшко - міністр охорони здоров'я України;
- Василь Малюк - голова Служби безпеки України;
- Сергій Марченко - міністр фінансів України;
- Андрій Пишний - голова Національного банку України (за згодою);
- Філіп Пронін - голова Державної служби фінансового моніторингу країни;
- Юлія Свириденко - прем'єр-міністр України;
- Андрій Сибіга - міністр закордонних справ України;
- Олександр Сирський - головнокомандувач ЗСУ;
- Олексій Соболєв - міністр економіки, довкілля та сільського господарства України;
- Руслан Стефанчук - голова Верховної Ради України (за згодою);
- Рустем Умєров - секретар Ради національної безпеки і оборони України;
- Михайло Федоров - перший віцепрем'єр-міністр України - Міністр цифрової трансформації України;
- Денис Шмигаль - міністр оборони України.
Крім того, втратила свою чинність низка указів щодо зміни складу РНБО, видані у 2024 і 2025 роках.
Свириденко очолила уряд України - що відомо
Нагадаємо, що в Україні відбулося перезавантаження уряду, у межах якого Юлія Свириденко стала новою прем'єр-міністеркою України. Раніше вона обіймала посади першого віцепрем'єр-міністра, міністра економіки.
Свириденко повідомляла, що перед новим урядом України постануть три ключові завдання:
- зміцнення економічного потенціалу України;
- розширення програм підтримки населення;
- масштабування власного виробництва зброї в Україні.
За словами Свириденко, для реалізації цих завдань, доведеться піти на "відчутну дерегуляцію".