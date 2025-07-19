Відповідно, втратила свою чинність низка указів щодо зміни складу РНБО, видані у 2024 та 2025 роках / фото - УНІАН/Ковальчук Віктор

Президент України Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента України.

Указом президента №501/2025 постановляється, що до складу РНБО увійдуть:

  • Володимир Зеленський - президент України, голова Ради національної безпеки і оборони України;
  • Герман Галущенко - міністр юстиції України;
  • Світлана Гринчук - міністр енергетики України;
  • Андрій Єрмак - керівник Офісу президента України;
  • Анатолій Загородній - президент Національної академії наук України;
  • Олег Іващенко - голова Служби зовнішньої розвідки України;
  • Ігор Клименко - міністр внутрішніх справ України;
  • Руслан Кравченко - генеральний прокурор;
  • Віктор Ляшко - міністр охорони здоров'я України;
  • Василь Малюк - голова Служби безпеки України;
  • Сергій Марченко - міністр фінансів України;
  • Андрій Пишний - голова Національного банку України (за згодою);
  • Філіп Пронін - голова Державної служби фінансового моніторингу країни;
  • Юлія Свириденко - прем'єр-міністр України;
  • Андрій Сибіга - міністр закордонних справ України;
  • Олександр Сирський - головнокомандувач ЗСУ;
  • Олексій Соболєв - міністр економіки, довкілля та сільського господарства України;
  • Руслан Стефанчук - голова Верховної Ради України (за згодою);
  • Рустем Умєров - секретар Ради національної безпеки і оборони України;
  • Михайло Федоров - перший віцепрем'єр-міністр України - Міністр цифрової трансформації України;
  • Денис Шмигаль - міністр оборони України.

Крім того, втратила свою чинність низка указів щодо зміни складу РНБО, видані у 2024 і 2025 роках.

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Свириденко очолила уряд України - що відомо

Нагадаємо, що в Україні відбулося перезавантаження уряду, у межах якого Юлія Свириденко стала новою прем'єр-міністеркою України. Раніше вона обіймала посади першого віцепрем'єр-міністра, міністра економіки.

Свириденко повідомляла, що перед новим урядом України постануть три ключові завдання:

  • зміцнення економічного потенціалу України;
  • розширення програм підтримки населення;
  • масштабування власного виробництва зброї в Україні.

За словами Свириденко, для реалізації цих завдань, доведеться піти на "відчутну дерегуляцію".

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