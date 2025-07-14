Країна має збільшити частку виробництва зброї.

Україна продовжить збільшувати власне виробництво зброї та розвивати усі оборонні проєкти, в тому числі спільні з партнерами.

Як заявив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський, це є одним з пріоритетних завдань для оновленого уряду. "Маємо збільшити частку власного виробництва зброї - це абсолютно чітка ціль", - зазначив глава держави.

За його словами, країна має брати участь у глобальній технологічній конкуренції завдяки власним розробкам, а також спрямувати більше економічної сили на забезпечення Сил оборони:

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"Важливо провести дерегуляцію та дати суспільству більше можливостей розвивати наш внутрішній потенціал. Важливо й прибрати всю зайву бюрократію та дублювання функцій у наших державних інституціях - це точно дасть змогу скоротити всі зайві витрати. І водночас маємо дати більше соціальної впевненості нашим людям – усім українцям, усім українкам. Всі програми стійкості в Україні мають працювати на 100%".

Зміни в уряді

Раніше в МЗС заявили, що президент планує оновити склад послів у всіх країнах G7 і G20. Вже відомо, що Оксана Маркарова залишить посаду посла України в Сполучених Штатах Америки.

Одним із можливих претендентів на цю посаду є нинішній міністр оборони Рустем Умєров, однак в разі його призначення на уряд чекають масштабні кадрові перестановки.

Вчора Зеленський анонсував трансформацію виконавчої влади, а вже сьогодні запропонував очолити уряд першій віцепрем'єр-міністру, міністру економіки Юлії Свириденко.

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