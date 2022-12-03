Україна фіксує чіткі позитивні сигнали та готовність німецької сторони до конструктивного діалогу.

В німецькому парламенті зареєстровано проект резолюції на підтримку спецтрибуналу над Росією.

Як повідомила у Facebook нардепка Леся Забуранна, проект спецтрибуналу був обговорений робочою групою з ключовими стейкхолдерами в Берліні – членами комітету в закордонних справах і правового комітету Бундестагу, німецькою делегацією ПАРЄ, представниками МЗС Німеччини і головою Мюнхенської безпекової конференції.

За словами Буранної, процес адвокації проходить не без викликів, однак Україна фіксує чіткі позитивні сигнали та готовність німецької сторони до конструктивного діалогу.

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"Парламентський трек просування ідеї покарання вищого керівництва рф за вторгнення в Україну є дуже важливим, оскільки саме парламентарі як представники народу можуть здійснювати прямий вплив на уряд країни. Працюємо, щоб покарати всіх злочинців", - написала Забуранна.