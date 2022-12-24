В Офісі генпрокурора також заперечили відкриття справи проти нардепа Євгенія Шевченка за фактом вчинення держзради.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОГПУ.
"Офіс генерального прокурора не розпочинав кримінального провадження щодо цього народного депутата за фактом вчинення державної зради", - зазначили у відомстві.
Читайте такожЗеленського викликали в суд за позовом ПорошенкаЯк повідомляв УНІАН, раніше Шевченко у Facebook повідомив, що СБУ відкрила проти нього справу за статтею про держзраду (ст.111 Кримінального кодексу України).
За словами нардепа, йому начебто інкримінують створення "русского міра" в Україні.
"Це пов'язано із моєю дружбою з Білоруссю", - написав він.
Пізніше у Службі безпеки України заперечили відкриття справи.
У відомстві наголосили, що досудове розслідування щодо народного депутата може розпочати лише генпрокурор чи особа, яка виконує його обов'язки.
Довідка УНІАН. 20 квітня у Палаці Незалежності в Мінську відбулася зустріч Олександра Лукашенка та Шевченка.
22 квітня Шевченко заявив, що в разі виключення його з фракції "Слуга народу" він створюватиме свій політичний проект.
23 травня в Telegram-каналі Шевченко підтримав затримання білоруською владою опозиційного блогера Романа Протасевича.
24 травня стало відомо, що Шевченка виключили з фракції "Слуга народу". Відповідне рішення ухвалено більшістю голосів депутатів фракції "СН".