Раніше про це заявили й у Службі безпеки України.

В Офісі генпрокурора також заперечили відкриття справи проти нардепа Євгенія Шевченка за фактом вчинення держзради.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОГПУ.

"Офіс генерального прокурора не розпочинав кримінального провадження щодо цього народного депутата за фактом вчинення державної зради", - зазначили у відомстві.

Читайте такожЗеленського викликали в суд за позовом ПорошенкаЯк повідомляв УНІАН, раніше Шевченко у Facebook повідомив, що СБУ відкрила проти нього справу за статтею про держзраду (ст.111 Кримінального кодексу України).

За словами нардепа, йому начебто інкримінують створення "русского міра" в Україні.

"Це пов'язано із моєю дружбою з Білоруссю", - написав він.

Пізніше у Службі безпеки України заперечили відкриття справи.

У відомстві наголосили, що досудове розслідування щодо народного депутата може розпочати лише генпрокурор чи особа, яка виконує його обов'язки.

Довідка УНІАН. 20 квітня у Палаці Незалежності в Мінську відбулася зустріч Олександра Лукашенка та Шевченка.

22 квітня Шевченко заявив, що в разі виключення його з фракції "Слуга народу" він створюватиме свій політичний проект.

23 травня в Telegram-каналі Шевченко підтримав затримання білоруською владою опозиційного блогера Романа Протасевича.

24 травня стало відомо, що Шевченка виключили з фракції "Слуга народу". Відповідне рішення ухвалено більшістю голосів депутатів фракції "СН".

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