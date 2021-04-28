За словами Жовкви, завдяки сконцентрованим діям України спільно з міжнародними партнерами вдалося змусити РФ піти на деескалацію і розпочати відведення військ від кордонів України.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив про підготовку телефонної розмови глави держави Володимира Зеленського з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Жовква повідомив під час засідання Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що відбувалося під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Трансляція заходу велася в YouTube.

За словами Жовкви, останніми тижнями відбувались дуже інтенсивні контакти президента України з керівництвом ЄС, з керівниками держав-членів ЄС.

«Під час низки телефонних розмов, починаючи з початку квітня цього року, говорили про загострення безпекової ситуації на сході, у зв’язку із накопиченням військ на наших кордонах та концентрації їх на тимчасово окупованих територіях», - зауважив він.

«Ми бачимо обережні тенденції, що таке відбувається (зменшення контингенту військ РФ на кордонах України – УНІАН)», - заявив він.

За словами Жовкви, завдяки сконцентрованим діям України спільно з міжнародними партнерами вдалося змусити РФ піти на деескалацію і розпочати відведення військ від кордонів України.

«Зараз ми опрацюємо розмову президента України із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Також, безумовно, під час цієї розмови говоритимуть про безпекову підтримку з боку ЄС і про наші важливі питання секторальні», - зазначив Жовква.

Стягування російських військ до кордонів з Україною

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

20 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що чисельність російських військовослужбовців на кордоні з Україною за тиждень збільшиться до понад 120 тисяч.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити "раптову перевірку" російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки "всіх поставлених цілей досягнуто".

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Автор: Костянтин Гончаров