Радник голови Офісу президента Подоляк зазначив, що якщо окремі ЗМІ ретранслюють вкиди бойовиків або Москви, то це говорить про їхню деградацію.

Після істотного обмеження трансляції в Україні пропагандистських російських телеканалів, блокування пропагандистських російських і проросійських медіа вкрай дивно бачити, що деякі українські ЗМІ беруть на себе функцію доставки повідомлень в інтересах безумовних окупантів.

Так радник голови Офісу президента (ОП) України Володимира Зеленського Михайло Подоляк прокоментував УНІАН появу в деяких ЗМІ заяви "представників" ОРДЛО про те, що керівник офісу президента України Андрій Єрмак у Парижі зобов'язався розглянути їхні пропозиції.

"Це говорить не тільки про дуже недбале ставлення таких ЗМІ до джерел повідомлень, але і про сильно розхитані моральні орієнтири", - сказав Подоляк.

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За його словами, "безумовно, немає і не може бути ніяких юридично значущих зобов'язань українських переговірників перед будь-якими представниками окупаційних структур, з очевидної причини - немає таких "представників" в юридичному сенсі".

Він зазначив, що Єрмак та інші уповноважені представники України у відповідних переговорних форматах на 100% усвідомлюють певну неоднозначність корпусу Мінських документів у тому вигляді, в якому вони були узгоджені в 2014-2015 роках. У зв'язку з чим неодноразово підкреслювалося, що, приймаючи рамковий характер Мінських документів, українська сторона наполягає на таких кроках в цих рамках, які гарантують Україні чесний і тривалий мир, а це можливо тільки при повній повазі до суверенітету України.

"У цьому контексті зазначаємо, що будь-яке поширення в українських ЗМІ пропагандистських вкидів від окупантів, а також ігнорування задекларованих українською стороною підходів до Мінського процесу є елементом свідомої або несвідомої колаборації з державою-агресором", - підкреслив Подоляк.

Подоляк також зазначив, що з точки зору національних інтересів України та елементарної порядності просто нонсенс – робити ньюсмейкерами представників окупаційних структур.

"Прикро, що деякі українські медіа заради хайпу і маніпулятивної сенсаційності падають на такий рівень, на якому вони розглядають окупантів і їх пропагандистські вкиди як достовірне джерело", - сказав він.

Андрій Єрмак і всі представники України виходять з того, що переговори про мир на Донбасі доцільно вести з російською стороною. "Саме російська сторона, а не будь-які маріонеткові утворення, є стороною важкого конфліктного діалогу. Виходячи з цієї чіткої і зрозумілої позиції, немає і не може бути юридично зобов'язуючих кроків України по відношенню до окупаційних структур в Донецьку і Луганську", - сказав радник глави ОП.

Він підкреслив, що переговори слід вести з тими, хто щось вирішує, а не з тими, хто щось зображує і про це неодноразово заявлялося українською стороною і це повністю розуміють українські партнери.

"Якщо для окремих українських ЗМІ такі принципові позиції і розуміння нічого не варті порівняно з будь-якими пропагандистськими вкидами з окупованих територій чи Москви, то можна хіба що констатувати деградацію таких ЗМІ", - підсумував Подоляк.

Відзначимо, що сьогодні в деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що "представники" ОРДЛО заявили, що Андрій Єрмак в Парижі на зустрічі 26 січня на рівні політичних радників "нормандської четвірки" зобов'язався розглянути їхні пропозиції.