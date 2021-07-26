НАЗК провело повні перевірки декларацій чиновників з 2017 по 2019 рік. Найбільше порушень було виявлено у деклараціях за 2019 рік.

З 2017 по 2019 рік Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело 2123 повні перевірки декларацій чиновників та виявило порушення у 99% випадків.

Про це повідомляє платформа роботи з відкритими даними Опендатабот у Telegram.

Наразі в НАЗК тривають перевiрки декларацiй за 2020 рiк, поданих чиновниками у квiтнi 2021 року.

Найбільше порушень було виявлено у деклараціях за 2019 рік - 1469 недостовірних декларацій - це найбільша цифра за останні чотири роки. Для порівняння, у 2018 році було 469 недостовірних декларацій, а у 2017 - 141.

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Відповідно до підписаного президентом Володимиром Зеленським закону 1576-IX про покарання за брехню в деклараціях, якщо чиновник вказав недостовірну інформацію, то він може опинитися за ґратами на термін до двох років й втратити право обіймати певні посади до трьох років. У деяких випадках за порушення може бути призначений штраф та/або громадські роботи. Новий закон набирає чинності з 2022 року.

Чиновників також притягають до відповідальності за несвоєчасне подання декларації. У 2019 році за такою підставою було складено 120 адміністративних протоколів – на 35% менше, ніж у 2018 - 185 протоколів.

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Автор: Вікторія Гордієнко