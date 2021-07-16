У разі ухвалення Верховною Радою закону про олігархів, вони так само повинні будуть вказувати наявність громадянства інших країн чи посвідки на проживання у них.

У Раді нацбезпеки і оборони пропонують в електронній декларації вказувати наявність громадянства іншої країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

“До декларації буде додана нова графа стосовно того, чи мають люди, які, згідно з законом про запобігання корупції заповнюють декларації, громадянство інших країн або посвідку на проживання у тій чи іншій країні”, - зазначив він.

За словами Данілова, громадян, які обов’язково повинні подавати декларації, в Україні приблизно 1 млн на рік.

“І якщо Верховна Рада ухвалить закон про олігархів, вони так само мають заповнити цю декларацію і вказувати наявність іншого громадянства”, - уточнив секретар РНБО.

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Автор: Денис Прядко